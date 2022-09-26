Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Россияне убили семерых людей в Первомайском на Харьковщине, среди погибших — подросток

Россияне убили семерых людей в Первомайском на Харьковщине, среди погибших — подросток (ФОТО, ВИДЕО)

26 сен 2022, 18:15
999

У результаті удару по приватному сектору Первомайського загинуло семеро людей, серед яких 15-річна дитина. Зруйновані будинки. Пошуково-рятувальні роботи тривають.





Первомайський міський голова Микола Бакшеєв сказав, що під завалами ще може бути одна людина.

Ударом зруйновані приватні оселі, пошкоджена цивільна і критична інфраструктура. За інформацією ДСНС, після обстрілу виникла пожежа площею 20 кв. м, яку загасили.

Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині

Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині

Вдень ворог обстріляв два населені пункти у Первомайській і Куп’янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії. У Куп’янську внаслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця.

Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров