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Ракурс
Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині

Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині, серед загиблих — підліток (ФОТО, ВІДЕО)

26 вер 2022, 18:15
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У результаті удару по приватному сектору Первомайського загинуло семеро людей, серед яких 15-річна дитина. Зруйновані будинки. Пошуково-рятувальні роботи тривають.





Первомайський міський голова Микола Бакшеєв сказав, що під завалами ще може бути одна людина.

Ударом зруйновані приватні оселі, пошкоджена цивільна і критична інфраструктура. За інформацією ДСНС, після обстрілу виникла пожежа площею 20 кв. м, яку загасили.

Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині

Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині

Вдень ворог обстріляв два населені пункти у Первомайській і Куп’янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії. У Куп’янську внаслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця.

Росіяни вбили сімох людей у Первомайському на Харківщині

Джерело: Ракурс


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