Росіяни одночасно вдарили по житлових будинках в Краматорську та Слов’янську, є поранені (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n175163-rosiyany-odnochasno-vdaryly-po-jytlovym-budynkam-v-kramatorsku-ta-slov-yansku-ie-poraneni-foto.htmlРакурс
Удари по Краматорську та Слов’янську увечері 26 вересня були завдані практично одночасно. Про це повідомив голова Донецької ОВ Павло Кириленко у своєму ТГ-каналі.
У Краматорську обстріляли центр міста: одна ракета впала до парку скульптур «Народжені в Україні» авторства відомого художника з Донбасу В’ячеслава Гутирі, друга потрапила до п’ятиповерхівки.
Скульптури вціліли, лише деякі посічені осколками.
Друга ракета завдала значно більшої шкоди: внаслідок прямого влучення зруйновано стіну в одній із квартир п’ятиповерхівки, четверо людей отримали поранення. У будинку вибито щонайменше 34 вікна, частково пошкоджено покрівлю.
У Слов’янську російські воєнні злочинці вдарили по житловому масиву у центрі міста. Пошкоджено щонайменше три будинки. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Слов’янськ знову під вогнем, — повідомив начальник МВА Вадим Лях.
Цього разу постраждав район вулиці Барвінківської та центр — вулиці Ботанічна та Шевченко.
Росіяни прийшли сюди вбивати нас — і роблять це без розбору. Ракета чи артилерійський снаряд можуть прилетіти в будь-яке місце і в будь-який момент. Єдиний розумний вихід для цивільних — евакуація! Евакуюйтеся вчасно! Не чекайте, поки до цього примусять обставини, — так закликав Кириленко громадян до евакуації.