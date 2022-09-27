Война приближается к опасному «переломному» этапу – CNN

https://racurs.ua/n175183-voyna-priblijaetsya-k-opasnomu-perelomnomu-etapu-cnn.html

Ракурс

Війна росії проти України наближається до небезпечного «переламного» етапу через загрозу ядерної загрози з боку рф. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Цього тижня кремль, ймовірно, оголосить, що псевдореферендуми на чотирьох тимчасово окупованих територіях України дозволив їх приєднати до рф. Росія, ймовірно, скористається моментом, щоб, як заявив воєнний злочинець — міністр закордонних справ Сергій Лавров: «москва залишає за собою право „повністю захищати“ території, які формально стали територією рф».

Йдеться про ядерну загрозу росії. Офіційні особи рф хочуть, щоб застосування ядерної зброї вважалося реальною можливістю, або, як сказав путін, «не блефом». Це призвело до змін у повідомленнях Вашингтона. Президент США Джо Байден і посадові особи його кабінету змушені публічно посилати повідомлення про стримування та готовність заспокоїти своїх союзників і майже всі інші країни.

Уряд США відчуває, що має публічно попередити росію під час війни, яку вона несподівано для себе програє своєму сусіду, що використання ядерної зброї — це погана ідея. Принципи взаємного гарантованого знищення, які принесли темний спокій холодній війні, здається, втратили свою силу. Ми стикаємося з росією, яка хоче створити образ божевільної, готової втратити все, якщо вона зіткнеться з програшем у війні проти України, — йдеться в аналізі від CNN.

Часткова мобілізація російських цивільних виявилася настільки ж катастрофічною: призвали «не тих» людей, оскільки багаті втікають, а бідних більше. Усе це робить путіна слабшим. Крім того, він зараз стикається з внутрішньою незгодою, яка, можливо, є безпрецедентною.

Не варто шукати змін у найближчому оточенні путіна. Усі вони политі тією самою кров’ю війни проти України. У путіна немає очевидного наступника. Не слід очікувати, що хтось, хто нарешті прийде після нього, змінить курс і вимагатиме миру та економічного відновлення. Будь-який наступник може спробувати довести свою мужність ще безглуздішими діями, ніж повномасштабне вторгнення в Україну, — зазначається в аналізі CNN.

Відтак путін програв, проте він не може собі цього дозволити. Існує ядерний варіант. Проте він також пов’язаний із ризиками для путіна.

Проте в наступні дні виникне спокуса відкинути розширені претензії москви на суверенітет і брязкання зброєю як передсмертні муки імперії, яка забула зазирнути під капот перед тим, як кинутися в шторм. Це момент виграшу чи програшу для путіна, і він не бачить майбутнього, в якому програє, — підсумували в аналізі CNN.

Джерело: «Букви»