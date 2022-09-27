Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Россияне бегут от мобилизации через Арктику в Норвегию

Россияне бегут от мобилизации через Арктику в Норвегию

27 сен 2022, 20:10
999

Громадяни росії, які тікають від так званої «часткової» мобілізації, яку оголосив воєнний злочинець президент рф володимир путін, все частіше добираються до прикордонного переходу з Норвегією на крайній півночі, пише «Польське радіо».





Обидві країни мають коротку ділянку кордону з одним пунктом перетину кордону, до якого можна дістатися лише транспортним засобом.

За даними The Barents Observer, ціни на авіаквитки з Москви і Санкт-Петербурга в Мурманськ динамічно зростають через підвищений попит. Так само місця в мінібусах від Мурманська до Кіркенеса в Норвегії, ціна яких сягає 500 євро.

Нагадаємо, Норвегія є членом Шенгенської зони і пропускає через свої кордони власників віз, виданих іншими державами-учасницями угоди.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров