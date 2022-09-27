Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Росіяни тікають від мобілізації через Арктику до Норвегії

Росіяни тікають від мобілізації через Арктику до Норвегії

27 вер 2022, 20:10
999

Громадяни росії, які тікають від так званої «часткової» мобілізації, яку оголосив воєнний злочинець президент рф володимир путін, все частіше добираються до прикордонного переходу з Норвегією на крайній півночі, пише «Польське радіо».





Обидві країни мають коротку ділянку кордону з одним пунктом перетину кордону, до якого можна дістатися лише транспортним засобом.

За даними The Barents Observer, ціни на авіаквитки з Москви і Санкт-Петербурга в Мурманськ динамічно зростають через підвищений попит. Так само місця в мінібусах від Мурманська до Кіркенеса в Норвегії, ціна яких сягає 500 євро.

Нагадаємо, Норвегія є членом Шенгенської зони і пропускає через свої кордони власників віз, виданих іншими державами-учасницями угоди.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів