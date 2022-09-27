Росіяни тікають від мобілізації через Арктику до Норвегії

https://racurs.ua/ua/n175189-rosiyany-tikaut-vid-mobilizaciyi-cherez-arktyku-do-norvegiyi.html

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Громадяни росії, які тікають від так званої «часткової» мобілізації, яку оголосив воєнний злочинець президент рф володимир путін, все частіше добираються до прикордонного переходу з Норвегією на крайній півночі, пише «Польське радіо».

Обидві країни мають коротку ділянку кордону з одним пунктом перетину кордону, до якого можна дістатися лише транспортним засобом.

За даними The Barents Observer, ціни на авіаквитки з Москви і Санкт-Петербурга в Мурманськ динамічно зростають через підвищений попит. Так само місця в мінібусах від Мурманська до Кіркенеса в Норвегії, ціна яких сягає 500 євро.

Нагадаємо, Норвегія є членом Шенгенської зони і пропускає через свої кордони власників віз, виданих іншими державами-учасницями угоди.