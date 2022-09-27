Відірваний від реальності, з паралельного світу - Боррель про лаврова в ООН

https://racurs.ua/ua/n175188-vidirvanyy-vid-realnosti-z-paralelnogo-svitu-borrel-pro-lavrova-v-oon.html

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Жозеп Боррель, високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки, прокоментував участь у засіданні Ради безпеки ООН 22 вересня воєнного злочинця — міністра закордонних справ рф сергія лаврова. Зі слів європейського дипломата, лавров «здавався відірваним від реальності та жив у паралельному всесвіті».

Під час цієї зустрічі людина, яка повинна була найбільше прислухатися до інших міністрів закордонних справ — сергій лавров, російський міністр — лише увійшов до кімнати, щоб виголосити власну сюрреалістичну та обурливу промову, а потім негайно вийшов, як він також зробив під час нещодавньої зустрічі міністрів закордонних справ G20 і регіонального форуму АСЕАН, — прокоментував появу лаврова Боррель.

Він додав, що лавров під час виступу говорив «відому російську пропаганду», намагаючись виправдати повномасштабне вторгнення рф в Україну «абсурдними звинуваченнями» щодо так званого «нацистського режиму» у Києві.

Він здавався відірваним від реальності та жив у паралельному всесвіті. Позиція російського міністра закордонних справ у Нью-Йорку підтвердила глибоку неповагу його країни до багатосторонніх інституцій і міжнародного порядку, заснованого на правилах, — вказав Боррель.

Дипломат зауважив, що «впадає в око» те, що, окрім білорусі, жодна з інших країн не висловила підтримки російської точки зору.

Нагадаємо, лавров запізнився на засідання Радбезу ООН майже на півтори години.