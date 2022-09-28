Новое задание-минимум относительно войны назвали в кремле

Новое задание-минимум по войне назвали в кремле

https://racurs.ua/n175209-novoe-zadanie-minimum-otnositelno-voyny-nazvali-v-kremle.html

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Нове завдання-мінімум щодо війни проти України назвав спікер воєнного злочинця президента рф дмитро пєсков. Цього разу він заявив, що навіть після проведення фейкових «референдумів» під дулом автоматів на тимчасово окупованих територіях України, росія ставить собі за мету захопити всю Донецьку область.

Щонайменше те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю, ви знаєте, що не всі території «донецької народної республіки» ще звільнені. Ми говоримо про територію, яка знаходиться в межах 2014 року, — цитує пєскова пропагандистське російське інформагентство «Новости».

Зі слів прес-секретаря путіна, завдання-мінімум — «звільнити всю територію днр».

Нагадаємо, 16 вересня путін заявив, що нібито «зробить усе, щоб швидше припинилася війна», але обурений, що Україна хоче перемогти воєнним шляхом.