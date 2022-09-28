Шольц обратился к россии из-за ядерных угроз - Забудьте об этом

https://racurs.ua/n175211-sholc-obratilsya-k-rossii-iz-za-yadernyh-ugroz-zabudte-ob-etom.html

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Росія не повинна навіть замислюватися про те, щоб застосувати ядерну зброю проти України.

Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до росії й сказати дуже чітко: забудьте про це! — заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц газеті Neue Osnabrucker Zeitung.

Глава німецького уряду сказав, що ніхто не може знати точно: чи піде російський диктатор володимир путін на такий крок, чи ні. Говорячи про оголошену кремлем «часткову» мобілізацію на війну проти України, Шольц назвав це «актом розпачу та дещо панічною реакцією на невдачі російських збройних сил».

путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом, — переконаний Шольц.

Напередодні глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що москва не прагне жодних переговорів, і порадив іншим країнам «припинити грати в цю гру».

Нагадаємо, 18 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що переговори з росією можливі лише після повного виведення армії рф.