Армия рф передислоцировала силы в Крыму после ряда взрывов - разведка

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Вибухи в тимчасово окупованому Криму змусили російських військових передислокувати частину співробітників Чорноморського флоту в Новоросійськ та розподілити авіацію з Криму по аеродромах на території росії.

Були проведені заходи на Чорноморському флоті, той персонал, який не задіяний безпосередньо і має допоміжні функції, передислокували зі штабу ЧФ до Новоросійська. Ми не виключаємо, що окремі бойові кораблі, кораблі постачання будуть переміщені із Севастополя теж до Новоросійська. Щоб уникнути ударів. Що стосується переміщень, то угруповання у Криму — воно не змінилося на Кримському півострові, крім того, що відбулася передислокація авіації, розосередження її на аеродроми рф, було посилено протиповітряну оборону за рахунок перекидання додаткових сил і засобів ППО, — розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький виданню «Крим.Реалії».

З його слів, війська рф продовжують переміщувати через окупований півострів військову техніку, боєприпаси та особовий склад, зокрема через Керченський міст. Скібіцький додав, що росія посилено охороняє міст від початку війни.

Нагадаємо, раніше Reuters писало, що вибухи на аеродромі в окупованих Саках вивели з ладу більше половини бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту рф.