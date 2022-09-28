Швеция показала новое видео утечки газа после аварии на «Северном потоке»

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Швеція показала нове відео витоку газу після аварії на «Північному потоці». Викид видно на поверхні моря у виді підводного шлейфу, що вирує, і становить понад 950 м у діаметрі.

Шведські військові після Данії показали відео з місця підводного вибуху газогону «Північний потік».

Берегова охорона Швеції і місцева поліція вважають попередньою версією вибуху — «явний саботаж».

Витік газу в «Північному потоці» не вдається зупинити. Тиск газу, що виходить із «Північного потоку» через пробоїни, не слабшає. Усунути витік, як і пізнати його обсяг, служба берегової охорони неспроможна. Заборона на судноплавство накладена у радіусі 10 км від місця аварії.

У німецьких урядових колах вважають, що без швидкого ремонту велика кількість солоної води потрапить у трубопроводи та роз’їсть їх, пише Tagesspiegel.

Раніше про те, що інциденти на «Північних потоках» є результатом навмисної дії, заявляв глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн назвала те, що сталося «саботажем» та «навмисним порушенням європейської енергетичної інфраструктури».

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що витік газу «є наслідком вибухів, можливо викликаних диверсією». А міністр енергетики Данії Дан Йоргенсен каже, що пробоїни на трубах дуже великі, випадково виникнути вони не могли (наприклад через корабельний якір).

Однак хто винен у цій диверсії поки що в Європі конкретно не говорять. Лише прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що вибух могла влаштувати росія, а колишній глава МЗС Польщі Радек Сікорський вважає, що диверсію влаштували США.

На росії також вважають, що це диверсія американців.

А радник глави Офісу президента України Подоляк каже, що це справа рук рф.

У береговій охороні Швеції повідомили, що два з трьох зареєстрованих витоків із газопроводу «Північний потік» розташовані у шведській економічній зоні. Наразі боротися з витіканням або обмежити його неможливо, проте газ поступово розчиняється у воді та повітрі.

У Швеції оголосили про початок екологічної рятувальної операції, судно берегової охорони та знаходиться в безпосередній близькості від району витоку, його також постійно патрулюють літаки. Судам видаються попередження про те, щоб вони трималися на безпечній відстані за п’ять морських миль від цього місця.

Напередодні відео витоку на газогоні «Північний потік-2», зняте з повітря, показали у Міністерстві оборони Данії. За даними військового відомства, всього зафіксовано три витоки — два на «Північному потоці» і один на «Північному потоці-2». У районах аварії встановлено заборонені зони з метою безпеки судноплавства та авіаперельотів, територію взято під контроль військових.

Нагадаємо, 26 вересня у газогонах «Північний потік» та «Північний потік-2» зафіксували падіння тиску. Данія та Швеція виявили витік газу на «Північному потоці». Як повідомляє телеканал SVT, шведські сейсмологи зареєстрували два вибухи на маршрутах «Північних потоків».

Влада Данії заявила, що розглядає інцидент із витоком газу з газопроводів «Північний потік» і «Північний потік — 2» як «навмисну ​​дію». У США заявили, що Білий дім не буде «вигадувати» про причини витоку на газопроводах «Північний потік» і «Північний потік — 2» і підтверджує готовність надати підтримку європейським країнам у проведенні розслідування.

27 вересня в Nord Stream AG заявили, що негерметичність «Північного потоку» спричинена фізичними ушкодженнями.