Взрывы на "Северных потоках" в Балтийском море - что происходит

https://racurs.ua/n175186-vzryvy-na-severnyh-potokah-v-baltiyskom-more-chto-proishodit.html

Ракурс

Вибухи на маршруті газогонів «Північний потік 1» та «Північний потік 2» (Nord Stream) зафіксували Швеція та Данія. Вимірювальні станції у цих країнах зареєстрували два сильні підводні вибухи незадовго до виявлення витоків газу на російських газогонах у понеділок. Кадри з місця витоку на «Північному потоці» опублікували 27 вересня данські військові. Ширина кола становить кілька сотень метрів.

Як повідомляє SVT, Шведська національна сейсмічна мережа встановила, що один із вибухів мав магнітуду 2,3 і був зареєстрований на 30 вимірювальних станціях на півдні Швеції.

Добре видно, як хвилі відскакують від дна до поверхні. Без сумніву, це був вибух, — зазначив директор Шведської національної сейсмічної мережі Бйорн Лунд.

Перший вибух науковці зафіксували о 02.03 в ніч на понеділок, другий — о 19.04 того дня ввечері.

Україна звинувачує росію в «терористичній атаці» на Nord Stream. Масштабний витік газу є ні чим іншим, як спланований москвою теракт і акт агресії щодо ЄС. Таку думку висловив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк. Таким чином, з його слів, кремль прагне дестабілізувати економічну ситуацію в Європі і посіяти паніку у населення напередодні опалювального сезону.

Масштабний «витік газу» з ПП-1 — це ні що інше, як спланований росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. РФ хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою, — вважає Подоляк.

Компанія-оператор «Північного потоку» Nord Stream AG назвала інциденти одночасно на трьох гілках газопроводу «безпрецедентними» та заявила, що не може оцінити терміни відновлення інфраструктури.

У Німеччині підозрюють, що витоки газу на гілках російських газогонах «Північний потік» через Балтійське море є наслідком умисних дій.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня витік газу зафіксовано з обох ниток «Північного потоку-1» — у винятковій економічній зоні Данії на північний схід від острова Борнхольм. Також стався витік на одній із ниток магістралі «Північний потік-2».