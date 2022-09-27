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Ракурс
Штурмовик Су-25 армии рф сбили над Херсонщиной

Штурмовик Су-25 армии рф сбили над Херсонщиной (ВИДЕО)

27 сен 2022, 18:51
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Штурмовик Су-25 армії росії збили сьогодні пообіді на території Херсонської області.





З найприємніших новин — окрім трьох безпілотників, буквально кілька годин тому, близько 13.30 збито черговий штурмовик російських окупантів Су-25, — повідомив 27 вересня речник Повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат на онлайн-брифінгу в Military Media Center.

Нагадаємо, що контрнаступ ЗСУ у східних та південних областях триває.

Источник: Ракурс


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