Штурмовик Су-25 армии рф сбили над Херсонщиной

Штурмовик Су-25 армії росії збили сьогодні пообіді на території Херсонської області.

З найприємніших новин — окрім трьох безпілотників, буквально кілька годин тому, близько 13.30 збито черговий штурмовик російських окупантів Су-25, — повідомив 27 вересня речник Повітряних сил Збройних сил України, полковник Юрій Ігнат на онлайн-брифінгу в Military Media Center.