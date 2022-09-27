Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Николаевские десантники уничтожили танк, БМП и МТ-ЛБ россиян

Николаевские десантники уничтожили танк, БМП и МТ-ЛБ россиян (ВИДЕО)

27 сен 2022, 18:25
999

Миколаївські десантники знищили п’ять одиниць військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Йдеться про танк, дві одиниці бойової броньованої гусеничної машини БМП, інженерну машину розгородження ІМР-2 та плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами, вказали у Страткомі ЗСУ.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров