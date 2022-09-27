Николаевские десантники уничтожили танк, БМП и МТ-ЛБ россиян

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Ракурс

Миколаївські десантники знищили п’ять одиниць військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Йдеться про танк, дві одиниці бойової броньованої гусеничної машини БМП, інженерну машину розгородження ІМР-2 та плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами, вказали у Страткомі ЗСУ.