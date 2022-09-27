Миколаївські десантники знищили танк, БМП та МТ-ЛБ росіян

https://racurs.ua/ua/n175184-mykolayivski-desantnyky-znyschyly-tank-bmp-ta-mt-lb-rosiyan-video.html

Ракурс

Миколаївські десантники знищили п’ять одиниць військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Йдеться про танк, дві одиниці бойової броньованої гусеничної машини БМП, інженерну машину розгородження ІМР-2 та плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами, вказали у Страткомі ЗСУ.