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Ракурс
Миколаївські десантники знищили танк, БМП та МТ-ЛБ росіян

Миколаївські десантники знищили танк, БМП та МТ-ЛБ росіян (ВІДЕО)

27 вер 2022, 18:25
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Миколаївські десантники знищили п’ять одиниць військової техніки російських окупантів. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.





Йдеться про танк, дві одиниці бойової броньованої гусеничної машини БМП, інженерну машину розгородження ІМР-2 та плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ разом з екіпажами, вказали у Страткомі ЗСУ.

Джерело: Ракурс


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