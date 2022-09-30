Последствия российских обстрелов Волчанска, фото: полиция Харьковщины

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Російські загарбники вчора, 29 вересня, близько 18.00 здійснили артилерійський обстріл нещодавно деокупованого міста Вовчанська Харківської області.

В результаті є загиблі та поранені. Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

Зазначається, що снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста, також пошкоджено приватний будинок.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. За це правопорушення українське законодавство передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, щонайменше 23 людини загинули та 66 були госпіталізовані в результаті завданого росією сьогодні, 30 вересня, вранці ракетного удару по місту Запоріжжя. Під удар потрапили люди, які стояли у цивільній гуманітарній колоні.