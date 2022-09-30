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Ракурс
путин упростил наемникам приобретение гражданства россии

путин упростил наемникам прием в гражданство россии

30 сен 2022, 20:06
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Президент росії володимир путін 30 вересня підписав указ про спрощене надання громадянства іноземцям, які уклали контракт про проходження військової служби у збройних силах рф.





Відповідний документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правових актів росії.

Згідно з указом, для отримання громадянства у спрощеному порядку іноземець зобов’язаний укласти контракт терміном не менш як рік та брати участь у бойових діях не менше шести місяців. Правом на отримання громадянства також наділяються подружжя, діти та батьки контрактника.

У разі, якщо військовослужбовець гине до офіційного набуття громадянства, його сім’я зберігає право на набуття громадянства у спрощеній формі, незалежно від того, скільки контрактник провів у зоні бойових дій.

Нагадаємо, 21 вересня путін оголосив початок мобілізації. За офіційними даними, влада країни має намір залучити до військової служби до 300 тис. росіян. За інформацією «Медузи», у рамках «часткової мобілізації» у рф можуть призвати понад мільйон людей.

Источник: Ракурс


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