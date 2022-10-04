ISW - кремль определился с территориальными аппетитами в Украине

https://racurs.ua/n175402-isw-kreml-opredelilsya-s-territorialnymi-appetitami-v-ukraine.html

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Росія має намір захопити ще один обласний центр — Запоріжжя, а також решту області до її адміністративних меж. Це ж стосується Херсонської області. Таку думку висловили експерти американського «Інституту вивчення війни» (ISW).

В ISW звернули увагу на заяву спікера воєнного злочинця — президента рф володимира путіна дмитра пєскова про те, що буцімто «кордони Херсонської та Запорізької областей у складі росії залежатимуть від волі населення». Пєсков стверджує, що двох південних областей України ще не визначені, але російські чиновники «продовжуватимуть консультуватися з людьми, які там мешкають. Він не уточнив, яким чином це буде відбуватиметься.

Також в ISW звернули увагу на заяву запорізького колаборанта володимира рогова про те, що радянські адміністративні кордони Запорізької області тепер належать росії та керуватимуться з регіональної столиці, міста Запоріжжя, яке все ще перебуває під контролем України.

Рогов заявив, що «після звільнення також буде проведено референдум», щоб усі мешканці Запорізької області були залучені до возз'єднання з росією, — зазначили в ISW.

Нагадаємо, підконтрольними Україні залишаються приблизно третина Запорізької області включно з самим містом Запоріжжя, а також близько 15% Херсонської області. Проте нині на півдні триває контрнаступ Збройних сил України, яка впродовж кількох днів звільнила низку населених пунктів і просунутися на південь вздовж Дніпра.