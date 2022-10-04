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ВСУ за сутки уничтожили 370 россиян, 44 танка и 27 ББМ - Генштаб

ВСУ за сутки уничтожили 370 россиян, 44 танка и 27 ББМ — Генштаб

4 окт 2022, 10:50
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Збройні сили України впродовж минулої доби ліквідували 370 російських солдат та 44 танки рф. Загалом втрати особового складу росії з початку повномасштабного вторгнення сягнули 60 тис. 800 воєнних злочинців рф.





Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках, — йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 4 жовтня.

Інші втрати російської армії в техніці:

  • 2 тис. 424 танки (+44 за добу);

  • 5 тис. 18 бойових броньованих машин (+27);

  • 1 тис. 407 артилерійських систем (+2);

  • 340 реактивних систем залпового вогню (+2);

  • 177 засобів ППО (+1);

  • 266 літаків (+1);

  • 228 гелікоптерів;

  • 1 тис. 28 безпілотників (+2);

  • 246 крилатих ракет;

  • 15 кораблів/катерів;

  • 3 тис. 823 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+12);

  • 131 одиниця спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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