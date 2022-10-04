ВСУ за сутки уничтожили 370 россиян, 44 танка и 27 ББМ - Генштаб

https://racurs.ua/n175405-vsu-za-sutki-unichtojili-370-rossiyan-44-tanka-i-27-bbm-genshtab.html

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Збройні сили України впродовж минулої доби ліквідували 370 російських солдат та 44 танки рф. Загалом втрати особового складу росії з початку повномасштабного вторгнення сягнули 60 тис. 800 воєнних злочинців рф.

Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках, — йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 4 жовтня.

Інші втрати російської армії в техніці: