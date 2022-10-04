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ВСУ за сутки уничтожили 370 россиян, 44 танка и 27 ББМ - Генштаб
ВСУ за сутки уничтожили 370 россиян, 44 танка и 27 ББМ — Генштабhttps://racurs.ua/n175405-vsu-za-sutki-unichtojili-370-rossiyan-44-tanka-i-27-bbm-genshtab.htmlРакурс
Збройні сили України впродовж минулої доби ліквідували 370 російських солдат та 44 танки рф. Загалом втрати особового складу росії з початку повномасштабного вторгнення сягнули 60 тис. 800 воєнних злочинців рф.
Найбільших втрат росіяни минулої доби зазнали на Краматорському та Бахмутському напрямках, — йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на ранок 4 жовтня.
Інші втрати російської армії в техніці:
2 тис. 424 танки (+44 за добу);
5 тис. 18 бойових броньованих машин (+27);
1 тис. 407 артилерійських систем (+2);
340 реактивних систем залпового вогню (+2);
177 засобів ППО (+1);
266 літаків (+1);
228 гелікоптерів;
1 тис. 28 безпілотників (+2);
246 крилатих ракет;
15 кораблів/катерів;
3 тис. 823 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+12);
131 одиниця спеціальної техніки.
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