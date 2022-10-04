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Ракурс
Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с путиным

Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности переговоров с путиным

4 окт 2022, 12:35
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Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони, в якому констатовано неможливість вести переговори з президентом росії володимиром путіним і необхідність посилення обороноздатності України.





Про це йдеться в указі президента № 679/2022 і рішенні РНБО України від 30 вересня «Щодо дій України у відповідь на спробу російської федерації анексувати території нашої держави, з метою гарантування безпеки євроатлантичного простору, України та відновлення її територіальної цілісності».

Тоді РНБО вирішила:

  • констатувати неможливість проведення переговорів з президентом росії путіним;

  • схвалити текст спільного звернення президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра України до Організації північноатлантичного договору (НАТО — ред.).

  • Кабінету міністрів України підготувати пропозиції щодо багаторівневої системи гарантування безпеки на основі багатосторонніх і двосторонніх угод України, які спрямовані на доведення оборонного потенціалу України до рівня, що забезпечуватиме гарантовану відсіч збройній агресії росії, посилення військової підтримки України з нарощування її оборонних спроможностей, сприяння розвитку оборонно-промислового комплексу і суттєвого збільшення масштабу та обсягів індивідуальної і колективної підготовки українських військовослужбовців.

В умовах ескалації з боку рф уряд повинен забезпечити посилення обороноздатності шляхом збільшення постачання військово-технічної допомоги Україні.

Також Верховна Рада повинна прискорити ухвалення відповідних законопроектів щодо належного санкційного та іншого реагування на ескалацію з боку рф.

Источник: Ракурс


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