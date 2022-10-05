Поражения в Украине и мобилизация продемонстрировали раскол среди основных групп поддержки путина - ISW

https://racurs.ua/n175435-porajeniya-v-ukraine-i-mobilizaciya-prodemonstrirovali-raskol-sredi-osnovnyh-grupp-podderjki.html

Ракурс

володимиру путіну не вдається збалансувати конкуруючі вимоги російських націоналістів, які стали дедалі більш войовничими після початку мобілізації.

Інститут вивчення війни (ISW) визначив три основні фракції в нинішньому російському націоналістичному інформаційному просторі, які виділилися через поразки на українських фронтах.

Основних таких фракцій три:

військові блогери і кореспонденти;

колишні військові;

частина силовиків, які мають власні воєнізовані ресурси (творець ПВК «Вагнера» Євген Пригожин або голова Чечні Рамзан Кадиров).

Експерти ISW вважають, що путін потребує підтримки кожної з них, проте через поразки на фронті та проблеми під час мобілізації серед них почалися розбрати.

Російський лідер намагається об'єднати їх, але всі ці фракції домагаються різного підходу до ведення війни, що, на думку аналітиків, може позначитися на стабільності путінського режиму. Наразі цей розкол спостерігають буквально всі росіяни, які можуть вирішити, що путін більше не може контролювати навіть власних прихильників.

Цей розбрат між ними може позначитися навіть на стабільності режиму.

путін не може собі дозволити втратити підтримку жодного з цих угруповань, і водночас задовольнити всіх їх одночасно, а війна тим часом котиться далі, і російські війська продовжують зазнавати втрат, — пишуть експерти ISW.

В ISW пишуть, що наслідки такого розвитку подій важко передбачити, бо невдачі в Україні у поєднанні з хаотичною мобілізацією підривають радикальну націоналістичну спільноту в росії.