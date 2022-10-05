ЕС договорился о потолке цен для российской нефти — что в новом пакете санкций против рф

https://racurs.ua/n175439-es-dogovorilsya-o-potolke-cen-dlya-rossiyskoy-nefti-chto-v-novom-pakete-sankciy-protiv-rf.html

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Постійні представники країн ЄС досягли угоди про новий, восьмий пакет санкцій проти росії.

Про це пише Politico з посиланням на чернетку резолюції, яка з’явилася за результатами зустрічі 4 жовтня.

У рамках пакета, зокрема, буде введена стеля цін на російську нафту. За даними видання, Кіпр, Греція і Мальта, які висловлювали стурбованість цим заходом (танкери цих країн перевозять більшу частину російської нафти), отримали певні поступки.

Також новий пакет передбачає обмеження щодо російських сталеливарної та оборонної промисловості, заборону громадянам ЄС входити до рад директорів російських держкомпаній, а також нові персональні санкції щодо тих, хто «допомагає президенту путіну у військових діях».

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, своєю чергою, повідомив, що Будапешт у ході дискусій домігся, щоб стеля цін на російську нафту не поширювалася на постачання трубопроводами, а також щоб нові санкції не зачіпали атомну енергетику (це могло б утруднити Угорщині будівництво нових енергоблоків для АЕС у Пакші).

Очікується, що остаточний варіант резолюції буде схвалено 5 жовтня.

На початку вересня країни «Великої сімки» оголосили про рішення запровадити стелю цін на російську нафту з 5 грудня.

З грудня набуде чинності дійство ембарго, в рамках якого буде повністю заборонено імпорт російської нафти морем до країн ЄС. Ще через два місяці ця заборона буде автоматично розширена на нафтопродукти.