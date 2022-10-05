Нобелевскую премию по химии вручили за инновационные методы органического синтеза

https://racurs.ua/n175447-nobelevskuu-premiu-po-himii-vruchili-za-innovacionnye-metody-organicheskogo-sinteza.html

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Нобелівську премію з хімії 2022 року присуджено американцям Каролін Бертоцці та Баррі Шарплессу, а також данцю Мортену Мелдалу. Про це повідомляється у твіттері Нобелівського комітету.

Вчені нагороджені за «розробку методів клік-хімії та біоортогональної хімії».

Вчені нагороджені за «розробку методів клік-хімії та біоортогональної хімії». Йдеться про інноваційні методи органічного синтезу, які значно спрощують та роблять більш ефективним створення нових сполук, у тому числі нових ліків.

Клік-хімія передбачає використання універсального підходу (спеціальних «адаптерів») для синтезу різних сполук. Такий підхід дозволив значно скоротити кількість побічних реакцій у процесі створення нових сполук та загалом спростити схему синтезу. Клік-хімія була розроблена Баррі Шарплесом на початку 2000-х та доповнена розробками Мортена Мелдала.

Під біоортогональною хімією, головний внесок у яку внесла Каролін Бертоцці, мається на увазі використання аналогічних підходів уже всередині живих організмів. За допомогою розробок Бертоції стало можливим проводити спрямовані хімічні реакції на поверхні живих клітин, не пошкоджуючи їх самих.

6 жовтня буде оголошено ім’я лауреата Нобелівської премії з літератури, 7 жовтня назвуть володаря Нобелівської премії миру (на неї претендує й Володимир Зеленський), 10 жовтня — премії з економіки.

У 2021 році Нобелівську премію з хімії отримали Бенжамін Ліст та Девід Макміллан «за розвиток асиметричного органокаталізу».