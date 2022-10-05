ГБР ищет нардепа Кузьмина, которому объявили подозрение в госизмене

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Народному депутату від політичної партії ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.

Держбюро розслідувань 5 жовтня повідомило, що, починаючи з березня 2021 року, та навіть після повномасштабного вторгнення росії до України Ренат Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди територіальній цілісності.

ДБР встановлює, де перебуває Кузьмін, за місцями його можливого перебування провели понад 10 одночасних обшуків.

Кузьмін був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (з 4 жовтня 2013 до 2014 року), першим заступником Генерального прокурора України (2010−2013).

Він народний депутат IX скл. від партії ОПЗЖ[, член Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики.

У травні 2014 року Головне слідче управління Генпрокуратури України почало досудове розслідування за фактом організації 2010 року Кузьміним незаконного затримання екс-міністра МВС Юрія Луценка та підбурювання судді Печерського суду столиці до обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

26 та 27 червня МВС та ГПУ оголосили Кузьміна в розшук.

18 грудня 2014 року МВС направило листа до Інтерполу з проханням оголосити Кузьміна у міжнародний розшук. 14 січня 2015 року керівник робочого апарату Укрбюро Інтерполу Василь Неволя повідомив ГУБОЗ МВС України про те, що «офіс з юридичних питань Генерального секретаріату Інтерполу прийшов до висновку, що справа за підозрою Кузьміна має політичний характер і підпадає під ст. 3 Статуту Інтерполу».

Статутом Інтерполу організації суворо заборонено займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.

Також Кузьміна підозрювали у відмиванні грошей та інших особливо тяжких злочинах. 5 вересня 2019 року Рената було знято з розшуку.