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Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине
Пять носителей «калибров» разместила россия в Черном море (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175457-pyat-nositeley-kalibrov-razmestila-rossiya-v-chernom-more-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 5 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 32 ракети.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають п’ять російських носіїв «калібрів».
В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — 24 судна, з них чотири судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 45 суден, з них 11 суден рухались з протоки Босфор.
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