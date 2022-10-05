Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n175457-pyat-nositeley-kalibrov-razmestila-rossiya-v-chernom-more-infografika.html

Ракурс

росія станом на сьогодні, 5 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 32 ракети.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають п’ять російських носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили: