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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні

П’ять носіїв «калібрів» розмістила росія у Чорному морі (ІНФОГРАФІКА)

5 жов 2022, 16:57
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росія станом на сьогодні, 5 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 32 ракети.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають п’ять російських носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 24 судна, з них чотири судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 45 суден, з них 11 суден рухались з протоки Босфор.

Джерело: Ракурс


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