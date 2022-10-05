Російські ракети влучили по Запоріжжю, армія рф обстрілює Бахмут та Авдіївку

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Ракурс

Від ракетного удару по Запоріжжю, який стався 5 жовтня, пошкоджені інфраструктурні обʼєкти міста, є постраждалі.

Сьогодні на початку десятої години ранку рашисти знову атакували Запоріжжя. Руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури. Попередньо є постраждалі. На місцях працюють відповідні служби. Прошу вас не забувати про правила нерозголошення інформації та не публікувати фото і відео з місць прильотів, — написав у своїх соцмережах секретар міськради Анжрій Куртєв.

Він також опублікував фото решток однієї з ракет, яка влучила по місту.

Вночі та вранці війська росії обстрілювали Донецький та Горлівський напрямки, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

На Донецькому напрямку постраждала Авдіївка та села Очеретинської громади. В Авдіївці протягом ночі були поодинокі «прильоти» у стару частину міста, а зранку — масований артобстріл центру. Також вночі окупанти обстріляли Карлівське водосховище на території Очеретинської громади. За попередньою інформацією, жертв не було.

На Горлівському напрямку під обстрілом опинилися Часовоярська, Бахмутська та Світлодарська громади. Авіаудар у Часовому Яру пошкодив будинок, інформація про постраждалих не надходила.

Вночі тривали обстріли Бахмуту та Іванівського — дві людини отримали поранення, два будинки пошкоджено. У Світлодарській громаді росіяни гатили по Одрадівці та по станції Майорськ.

Минулої доби російські військові обстріляли райони Граніва, Огірцевого, Гатища, Вовчанська та Білого Колодязя на Харківщині, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Чугуївському районі поранення отримали 75-річна жінка та 41-річний чоловік. У Куп’янському районі госпіталізували 59-річну поранену жінку.

Ворог здійснив спробу наступу у районі Стрілечої у Харківському районі. Окупанти отримали вогонь у відповідь та відступили з втратами.

Президент Володимир Зеленський опублікував фотографії зі звільненого міста Лиман Донецької області.