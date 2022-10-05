Україна приєдналася до заявки Португалії та Іспанії на проведення ЧС-2030 з футболу

Україна може стати однією з країн, де відбудеться Чемпіонат світу з футболу у 2030 році, фото: Королівської федерації футболу Іспанії

https://racurs.ua/ua/n175456-ukrayina-pryiednalasya-do-zayavky-portugaliyi-ta-ispaniyi-na-provedennya-chs-2030-z-futbolu.html

Ракурс

Україна, Іспанія та Португалія можуть провести Чемпіонат світу з футболу у 2030 році.

Королівська федерація футболу Іспанії та Федерація футболу Португалії включили Українську асоціацію футболу до спільної заявки на організацію ЧС-2030. Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомляється на сайті Королівської федерації футболу Іспанії.

Зазначається, що Координаційний комітет ЧС-2030, який очолює Антоніо Лараньо, вже працює над участю України, котра незабаром включить членів своєї делегації.

Іспанія та Португалія раніше планували подати спільну заявку на проведення ЧС-2030, в межах якої Іспанія матиме 11 арен для проведення матчів, а Португалія — три.

Долучення до них України не змінюватиме цю схему, проте, за інформацією видання The Times, нашій державі планують віддати матчі групового етапу однієї з груп фінального турніру.

Очікується, що головними конкурентами Іспанії, Португалії та України у боротьбі за право провести ЧС-2030 стануть Саудівська Аравія, Єгипет та Греція, котрі також подаватимуть спільну заявку.

Джерело: Королівської федерації футболу Іспанії, The Times