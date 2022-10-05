ЗСУ звільнили населений пункт Греківка на Луганщині, фото: Nexta

https://racurs.ua/ua/n175455-zsu-rozpochaly-deokupaciu-luganschyny-foto-video.html

Ракурс

Захисники України розпочали деокупацію Луганської області.

Про це сьогодні, 5 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він зазначив, що вже декілька населених пунктів області звільнено, проте не став деталізувати, які саме.

Водночас Гайдай закликав жителів області не поспішати відразу повертатися до своїх звільнених домівок, оскільки це може бути небезпечно — потрібно спочатку провести розмінування територій.

Люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, прошу вас, за можливості, евакуюватися! Якщо не маєте такої можливості — під час обстрілів знаходьтеся в укриттях! — наголосив чиновник.

Згодом у соцмережах з’явилися фото та відео, котрі свідчать, що ЗСУ вже звільнили населені пункти Греківка та Макіївка Луганської області.