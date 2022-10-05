Український наступ - є успіхи на півдні, ЗСУ загрожують росіянам на Луганщині

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Українські підрозділи у Херсонській області змогли просунутися на деяких напрямках на відстань від 10 до 20 км. Під час наступу вони звільнили десятки населених пунктів.

Минулої доби Сили оборони збили ворожий вертоліт та розбили понтонну переправу росіян.

Збройні сили України минулої доби звільнили кілька населених пунктів на східному березі річки Інгулець, змусивши російські війська відступити на південь у напрямку Херсона.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що у північній частині Херсонщини українська армія розпочала знищення малоукомплектованих російських військ. Росіяни змушені були відійти на південь від кордону Херсон — Дніпропетровська область у напрямку Берислава.

У такий спосіб контрнаступ ЗСУ руйнує спроби росії перекинути на передові позиції додаткові боєприпаси, резерви, мобілізованих людей і засоби оборони.

Також українські війська продовжували досягати успіхів у східній частині Харківської області на захід від Сватового, просуваючись повз річку Оскіл. Таким чином, вони дедалі більше загрожують російським позиціям у Луганській області.

Ці досягнення разом з іншими українськими наступами на східному березі річки фактично позбавили російські війська можливості використовувати річку як лінію оборони, — йдеться у звіті.

Оперативне командування «Південь» повідомило, що «за результатами ретельно спланованої та блискуче реалізованої військової операції із визволення територій Херсонщини з-під окупації, нашими підрозділами звільнено, закріплено і відновлено державний прапор України в Любимівці, Хрещенівці, Золотій Балці, Біляївці, Українці, Великій і Малій Олександрівках, а також в Давидовому Броді Бериславського району. На різних ділянках фронту вдалось заглибитись від 10 до 20 км.

В ОК «Південь» зазначають, що росіяни намагаються утримувати свої позиції та підтягувати резерви, а на деяких напрямках вони залишають позиції, проводять перегрупування, знищують власні запаси боєприпасів, щоб сповільнити темпи наступу ЗСУ.

На Запоріжжі та Херсонщині минулої доби ЗСУ завдали ударів по понтонній переправі рашистів через Дніпро, збили їхній гелікоптер та «мінуснули» два зенітно-ракетних комплекси.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 5 жовтня. Сили оборони України днями завдали ударів по понтонній та паромній переправах противника через річку Дніпро в Херсонській області. Загальні втрати ворога уточнюються.

Підтверджено знищення зенітного ракетного комплексу С-300 в районі міста Токмак, а також ураження ворожих позицій в районах населених пунктів Гуляйполе та Оріхів Запорізької області.