У футболі змінилися правила гри

https://racurs.ua/ua/n171653-u-futboli-zminylysya-pravyla-gry.html

Ракурс

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) внесла офіційні зміни до правил гри у футбол.

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13 червня на нараді в Досі організація затвердила на постійній основі правило п’яти замін під час матчу.

Кількість замін була тимчасово збільшено з трьох до п’яти у травні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу, щоб знизити фізичне навантаження на футболістів. У результаті цей захід отримав підтримку всієї футбольної спільноти. Правило набирає чинності з 1 липня 2022 року.

Також IFAB вирішив збільшити максимальну кількість футболістів у запасі на матч — з 12 до 15 гравців.

Для замін команда, як і раніше, матиме право зупиняти гру лише тричі за матч. Тому, щоб використати всі п’ять замін, нових гравців можна буде випускати у перерві матчу або міняти по кілька футболістів одночасно.

Футболісти, тренери та спеціалісти часто нарікали на підвищену інтенсивність сучасного футболу і різке збільшення матчів, які упродовж року мусить відіграти футболіст у топ-клубі. Йшлося про те, що надмірні навантаження впливають на ризик нещасних випадків, наприклад, таких, що стався у червні 2021 року на Чемпіонаті Європи з футболу із півзахисником збірної Данії Еріксеном.