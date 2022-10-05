ВСУ спасли контуженого медведя, фото: UAnimals

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Ракурс

На Донеччині біля нещодавно звільненого міста Лиман врятували контуженого ведмедя.

Тварину виявили зачиненою у вольєрі приватного зоопарку. Про це сьогодні, 5 жовтня, повідомляється на Фейсбук-сторінці руху за права тварин UAnimals.

Загарбники жорстоко обійшлися з більшістю диких тварин, які там утримувались, але ведмідь залишився живим, — зазначається в повідомленні. — Хоча він у жахливому стані та контужений від снаряда, який потрапив у будинок, де він сидів. У трьох метрах від його вольєра все зруйноване.

Наразі врятованого ведмедя волонтери везуть до центру порятунку диких тварин на лікування. Після того, як його стан покращиться, ведмідь поїде на реабілітацію до розташованого у Хмельницькій області «Парку хижаків «Арден».

У Лиман українські військові зайшли 1 жовтня, а вже наступного дня місто повністю зачистили від окупантів.