5 тысяч «вагнеровцев» воюют в Украине – CNN пишет о потерях и деморализации ЧВК

https://racurs.ua/n175528-5-tysyach-vagnerovcev-vouut-v-ukraine-cnn-pishet-o-poteryah-i-demoralizacii-chvk.html

Ракурс

Щонайменше 5 тис. найманців російської військової компанії «Вагнер» — так званої приватної армії воєнного злочинця володимира путіна разом з армією росії воюють проти України. Найманці зазнають значних втрат, у їхніх лавах дедалі менше професійних солдатів, а моральний дух бойовиків знижується. Про це йдеться у матеріалі CNN.

Російська армія не може впоратися на війні без найманців… Основу цих груп завжди складали дуже досвідчені люди, які так чи інакше пройшли через кілька війн. У них більш вагомий, осмислений досвід, ніж у армії. Армія — це молоді солдати, яких змусили підписати контракт, вони не мають досвіду, — зазначив один із колишніх командирів-найманців Габідуллін.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов вказав, що нині щонайменше 5 тис. найманців, пов’язаних із групою «Вагнера», діють в Україні. Цю цифру було підтверджено також джерелом у французькій розвідці. Зокрема, деякі російські воєнні злочинці приїхали з африканського континенту.

За даними оборонного відомства України, кремль все частіше використовує «вагнерівців» як штурмові загони для «латання дірок» у російській лінії фронту.

«Вагнер» зазнає великих втрат в Україні, особливо й не дивно серед молодих та недосвідчених бійців, — заявило високопоставлене джерело у Міністерстві оборони США.

Найманці ПВК «Вагнера» можуть заробляти до 5 тисяч доларів на місяць. Їм також пропонують бонуси за знищення українських танків і тп.

Деякі найманці скаржаться на відсутність бронежилетів та касок, інші — на дефіцит боєприпасів. Ще одна проблема ПВК «Вагнера» — туди почали вербувати людей без досвіду, а також ув’язнених. Все це спровокувало ширшу проблему — у лавах ПВК виникло невдоволення, «зниження морального та психологічного стану».