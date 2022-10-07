«Защитный купол» от дронов хотят создать над Киевом при поддержке НАТО

https://racurs.ua/n175543-zaschitnyy-kupol-ot-dronov-hotyat-sozdat-nad-kievom-pri-podderjke-nato.html

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Захисний купол «Муромець» від ворожих дронів хочуть створити над Києвом. Це питання відпрацюють на Національному оборонному хакатоні. Захисний купол матиме потужну мережу антидронних пеленгаторів-перехоплювачів.

Оборонний хакатон пройде в столиці України 19−21 жовтня за підтримки НАТО. Напередодні до Києва завітав президент канадського концерну з виробництва дронів Dragan Fly Кемерон Челл. Він обговорив проект із заступником голови Київської міськдержадміністрації Владиславом Андроновим та радниками мера Києва Дмитром Білоцерківцем та Юрієм Зозулею. Учасники українсько-канадської робочої групи готові залучити до реалізації проекту близько двох тисяч IT-фахівців.

Кошти на проект мають виділити міжнародні донори. Розробка «захисного купола» актуалізувалася на тлі російської атаки дронами міста Біла Церква на Київщині. У ніч на 5 жовтня росіяни завдали серію ударів іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві. Сили ППО збили шість дронів Shahed-136.