Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Защитный купол» от дронов хотят создать над Киевом при поддержке НАТО

«Защитный купол» от дронов хотят создать над Киевом при поддержке НАТО

7 окт 2022, 20:40
999

Захисний купол «Муромець» від ворожих дронів хочуть створити над Києвом. Це питання відпрацюють на Національному оборонному хакатоні. Захисний купол матиме потужну мережу антидронних пеленгаторів-перехоплювачів.





Оборонний хакатон пройде в столиці України 19−21 жовтня за підтримки НАТО. Напередодні до Києва завітав президент канадського концерну з виробництва дронів Dragan Fly Кемерон Челл. Він обговорив проект із заступником голови Київської міськдержадміністрації Владиславом Андроновим та радниками мера Києва Дмитром Білоцерківцем та Юрієм Зозулею. Учасники українсько-канадської робочої групи готові залучити до реалізації проекту близько двох тисяч IT-фахівців.

Кошти на проект мають виділити міжнародні донори. Розробка «захисного купола» актуалізувалася на тлі російської атаки дронами міста Біла Церква на Київщині. У ніч на 5 жовтня росіяни завдали серію ударів іранськими дронами-камікадзе по Білій Церкві. Сили ППО збили шість дронів Shahed-136.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров