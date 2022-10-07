Индонезия готова принять Зеленского и путина на саммите G20

https://racurs.ua/n175546-indoneziya-gotova-prinyat-zelenskogo-i-putina-na-sammite-g20.html

Ракурс

Саміт «Групи двадцяти» (G20), який має пройти 15−16 листопада на індонезійському острові Балі, можуть відвідати президент України Володимир Зеленський та російський лідер володимир путін. Посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс в інтервʼю The National заявив, Зеленський і воєнний злочинець рф погодилися відвідати саміт країн G20. При цьому спікер президента України Сергій Никифоров зазначив, що остаточне рішення Київ ще не ухвалив.

Згодом видання The National оновило новину, де уточнило, що інформація про підтвердження участі Зеленського й путіна в саміті G20 не відповідає дійсності. Водночас Індонезія готується до прийому президентів України та росії, але сторони поки не підтвердили своєї участі.

Ситуація непроста через українсько-російську війну, — сказав посол Індонезії в ОАЕ Хусін Багіс.

Він додав, що логістична підготовка до прийому двох президентів вже ведеться.

Ми вирішуємо, в яких готелях їх розмістити — один для путіна і один для Зеленського, — зазначив Багіс.

Ані українське, ані російське МЗС не відповіли на запити The National з проханням підтвердити плани щодо участі президентів у саміті «Групи двадцяти». кремль також офіційно не підтвердив участь путіна у цьогорічному саміті G20.

Нагадаємо, згідно із заявою президента Індонезії Джоко Відодо, путін і китайський лідер Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті G20, який відбудеться на острові Балі в листопаді. У Білому домі в серпні казали, що Зеленський має бути присутнім, якщо там буде і путін. Сам Зеленський заявляв, що участь України в осінньому саміті G20 буде залежати від безпекової ситуації в країні та від складу учасників саміту.