МВФ экстренно выделяет Украине 1,3 млрд долларов, а ЕС - 2 млрд евро

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Міжнародний валютний фонд (МВФ) виділяє Україні 1,3 млрд дол. екстреної фінансової допомоги. Новий транш направлять на підтримку обороноздатності, виплати пенсій та соціальних програм, а також для посилення стійкості економіки. Виконавча рада МВФ 7 жовтня ухвалила відповідне рішення про виділення коштів на потреби Києва.

Щойно виконавча рада МВФ підтримала виділення Україні близько 1,3 млрд дол. у рамках програми Rapid Financing Instrument, — повідомив президент Володимир Зеленський у Твіттер.

Він додав, що гроші вже сьогодні будуть перераховані Україні та подякував за підтримку директору-розпоряднику Фонду Кристаліні Георгієвій та виконавчій раді МВФ.

Водночас Європейський Союз має намір надати Україні 2 млрд євро макрофінансової допомоги найближчим часом. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу за підсумками неформального саміту ЄС 7 жовтня.

Ще два мільярди макрофінансової допомоги буде надано найближчими днями, — сказала вона.

Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що з початку повномасштабного вторгнення Євросоюз виділив Україні 19 млрд євро фіндопомоги.

Нагадуємо, у березні МВФ вже надав Україні екстрене фінансування в розмірі 1,4 млрд дол., щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.