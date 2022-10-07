Перебои в работе Starlink Илона Маска осложняют наступление ВСУ - Financial Times

https://racurs.ua/n175544-pereboi-v-rabote-starlink-ilona-maska-oslojnyaut-nastuplenie-vsu-financial-times.html

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Збройні сили України повідомляють про перебої в роботі пристроїв доступу до широкосмугового інтернету Starlink компанії Ілона Маска SpaceX на лінії фронту, що ускладнює роботу українських військових зі звільнення територій. Про це пише видання Financial Times із посиланням на джерела серед українських урядовців та військовослужбовців, а також західних чиновників.

За даними Financial Times, тисячі терміналів Starlink були закуплені урядом США або профінансовані за допомогою збору коштів, щоб допомогти воїнам ЗСУ керувати безпілотниками, отримувати важливі розвіддані та спілкуватися один з одним у районах, де відсутні інші захищені мережі.

Зі слів топ-представника Кабміну, деякі з таких перебоїв призвели до «катастрофічної» втрати зв’язку останніми тижнями. Багато з них було зафіксовано під час прориву лінії фронту на окуповану росією територію, а деякі — під час боїв. Троє військовослужбовців, які працюють на передовій, підтвердили Financial Times, що їхні системи Starlink перестали працювати під час боїв.

Випадки перебоїв в роботі Starlink зафіксовано на півдні у Херсонській і Запорізькій областях, а також на сході — у Харківській, Донецькій і Луганській областях.

Координатор благодійного фонду Сергія Притули Роман Сініцин вважає, що проблема могла виникнути через те, що SpaceX намагається запобігти нецільовому використанню Starlink російськими силами. Два західні чиновники заявили, що їм відомо про відключення, але відмовилися від подальших коментарів.

Водночас ще два захисники України підтвердили виданню, що їхні системи Starlink функціонують на нещодавно звільненій території на схід від Ізюма та на півдні Херсонської області.

Нагадаємо, 3 жовтня Ілон Маск запостив у Twitter опитування, в якому запропонував варіант миру між Україною і росією. На його думку, щоб припинити війну, треба віддати Крим росії, а Україні не йти в НАТО. У відповідь президент Володимир Зеленський зробив опитування щодо того, кого у цій війні підтримує Маск. Разом з тим, Маск неодноразово скаржився на хакерські атаки росії. У червні Маск заявив, що компанія Starlink, яка надає супутниковий інтернет-зв'язок, піддається постійним атакам з боку російських хакерів.