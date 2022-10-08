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Российские ракеты продолжают угрожать Украине
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175559-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 8 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 32 ракети.
Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі рф розмістила п’ять носіїв «калібрів».
В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.
Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — 40 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 31 судно, з них дев’ять суден рухались з протоки Босфор.
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