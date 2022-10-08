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Ракурс
Російські ракети продовжують загрожувати Україні

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

8 жов 2022, 14:51
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росія станом на сьогодні, 8 жовтня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр». Їхній загальний залп становить 32 ракети.





Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляється у Telegram-каналі Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі рф розмістила п’ять носіїв «калібрів».

В Азовському морі росія продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до шести кораблів та катерів.

Зазначається, що за добу, в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — 40 суден, з них дев’ять суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 31 судно, з них дев’ять суден рухались з протоки Босфор.

Джерело: Ракурс


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