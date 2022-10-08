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Ракурс
Рашисти продовжують викрадати українських дітей, фото: НВ

Рашисти примусово вивозять дітей з Луганщини та розкрадають лікарні — Гайдай

8 жов 2022, 14:36
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Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях Луганської області здійснюють примусову мобілізацію та паспортизацію населення, а також вивозять дітей у напрямку рф.





Про це сьогодні, 8 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Щодо примусу ми фіксуємо три напрямки — і примусова мобілізація, і іноді примусово вивозять дітей кудись у бік росії … невідомо куди, але ми зараз цим питанням займаємось, — зазначив Гайдай. — Ну і зараз є третій напрямок — це примусово вивозять наше обладнання, яке ми поставили в лікарні й в школи. Все нове сучасне вивозиться з території окупованої Луганщини в невідомому напрямку.

Щодо примусової паспортизацію, то, зазначає Гайдай, окупанти її здійснюють шляхом запровадження обмежень для тих, хто не отримав російський паспорт. Зокрема:

  • бюджетники не можуть влаштуватися на роботу;
  • пенсіонери та інші особи не можуть отримати соціальні виплати.

Він додав, що російські паспорти, зокрема, видавали відразу під час нещодавнього псевдореферендуму — тим, хто проголосував за «приєднання» до рф.

Водночас в регіоні діє партизанський рух, який інформаційними листівками пояснює людям наслідки отримання ними російських паспортів.

Джерело: Ракурс


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