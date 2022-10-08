У Криму виведено з ладу міст через Керченську протоку, фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n175557-krymskyy-mist-vtomyvsya-yak-socmereji-vidreaguvaly-na-novyny-z-okupovanogo-pivostrova.html

Ракурс

Кримський міст, незаконно побудований рашистами для сполучення тимчасово окупованого півострова з росією, сьогодні, 8 жовтня, зазнав значних руйнувань в результаті пожежі та вибуху, у зв’язку з чим автомобільний та залізничний рух ним зупинено.

Невдовзі у соцмережах з’явилися кумедні реакції на цей інцидент.

Зокрема, користувачі соцмереж висміюють недолугі спроби російської пропаганди применшити масштаби інциденту.

Також у соцмережах пригадали раніші російські заяви про нібито надзвичайну захищеність цього мосту.

Ситуацію, в якій тепер опинилися загарбники на півострові, вже називають «кримським котлом».

Поширеною є думка, що ситуація з мостом стала дещо запізнілим «подарунком» до ювілею російського диктатора володимира путіна, 70-річчя якого у рф відзначали вчора, 7 жовтня.

Дехто вважає пошкодження мосту привітанням від ЗСУ українським юристам, які сьогодні відзначають професійне свято.

Крім того, у мережі відреагували на заяву окупантів про пошкодження мосту «українськими вандалами».

Також було помічено аналогії із сьогоднішніми подіями у кіно та мультфільмах.

Українські компанії вже також відреагували на ситуацію з мостом.

Не залишилися осторонь і політики.