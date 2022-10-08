«Укрпошта» обіцяє випустити марку з кримським мостом, фото: «Укрпошта»

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«Укрпошта», реагуючи на повідомлення про пошкодження незаконно спорудженого окупантами кримському мосту, оперативно анонсувала випуск поштової марки «Кримський міст на біс!».

Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба «Укрпошти».

Тираж марок становити 7 млн екземплярів.

Номінальна вартість марки М (бо міст), що дорівнює вартості 18 грн за марку або 126 грн за аркуш з 7 марок, — вказано в повідомленні. — До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та картку.

На марці зображена сцена з чоловіком та жінкою, які стоять над прірвою, схожа на відомий момент із кінофільму «Титанік» 1997 року, котрий розповідає історію пароплава, який затонув у 1912 році після зіткнення з айсбергом.

В «Укрпошті» зазначають, що такий сюжет обрано, щоб донести до світу всю сакральну значущість Кримського моста для росії та важливість його пошкодження для ходу українсько-російської війни.

Точно так само, як ширився міф про непотоплюваність пароплаву, так і росія вибудувала міф про те, що Кримський міст — символ вічного зв’язку українського Криму з росією, — наголошують у держкомпанії.

Зазначається, що крім основного сюжету, марка міститиме кілька цікавих деталей і натяків:

недопалок в руках у героїні, як свідчення того, що останнім часом окупанти дуже потерпають від «куріння в заборонених місцях»;

легковий автомобіль окупантів, що рушив у прірву, гублячи награбовані пральні машини та інше добро;

«Байрактар», що «випадково» пролітав над мостом;

розбитий ворожий танк, який у складі колони переправлявся окупантами на фронт.

Автор випуску став Юрій Шаповал — український художник-живописець, який працює у техніці живопису, графіки та інсталяції.