Наслідки вибуху на кримському мосту, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n175554-vybuh-na-krymskomu-mostu-rashysty-zapevnyaut-scho-golodu-v-krymu-ne-bude.html

Ракурс

Кримський міст, незаконно побудований рашистами для сполучення тимчасово окупованого півострова з росією, сьогодні, 8 жовтня, зазнав значних руйнувань в результаті пожежі та вибуху.

Судячи з опублікованих у соцмережах відео, знищені, зокрема, два автомобільні прольоти мосту, частина інших конструкцій зазнала ушкоджень.

Тож тепер автомобільний та залізничний рух мостом неможливий.

Втім, рашисти обіцяють відновити рух по кримському мосту у недалекому майбутньому. Так, голова «парламенту Криму» Володимир Константінов заявив, що пошкодження мосту «не мають тяжкого характеру і будуть оперативно відновлені». За даними російських ЗМІ, сервіс «Яндекс.Карти» стверджує, що проїзд кримським мостом буде перекрито до 31 жовтня.

А в «мінпромі Криму» запевняють, що запаси продовольчих, непродовольчих товарів першої необхідності у Криму становлять до 55 діб, тож «причин для підвищеного попиту немає".

Водночас окупанти заявили, що відпуск товарів бакалійної групи в Криму обмежується — в одні руки до 3 кг. Такі обмеження окупанти пояснюють намірами «уникнути штучного ажіотажу».

Також рашисти стверджують, що окупований півострів «повністю забезпечений паливом», запасів нібито вистачить на найближчі 15 днів. Втім місцеві водії не дуже вірять таким обіцянкам і невдовзі після появи повідомлень про ушкодження мосту на АЗС Криму утворилися величезні черги.

Також величезна черга вже сформувалася на перший паром із Криму.