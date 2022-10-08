Захисники України ліквідували вже понад 620 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Рашисти за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 62 тис. 60 осіб.

За минулу добу цей показник зріс на 380 осіб. Про це сьогодні, 8 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

2 тис. 472 танки;

5 тис. 111 бойових броньованих машин;

1 тис. 459 одиниць артилерійських систем;

345 одиниць РСЗВ;

180 одиниць засобів ППО;

266 літаків;

234 гелікоптери;

1 тис. 79 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

246 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 875 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

136 одиниць спеціальної техніки.

Зазначається, що за минулу добу найбільших втрат ворог зазнав на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках.