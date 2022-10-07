Роботу дронів-камікадзе США SwitchBlade-300 показали ЗСУ

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Ракурс

Сили спеціальних операцій Збройних сил України показали роботу з дронами-камікадзе американського виробництва SwitchBlade-300 на передовій.

Просуваючись на різних ділянках фронту, наші воїни спочатку нищать оборону противника. Задля цього, зокрема, наносять точні і потужні удари по укріпленим районам ворога з допомогою баражуючих боєприпасів («дронів-камікадзе»), — йдеться у Телеграм-повідомленні ССО.

Там додали, що захисники України, на відміну від окупантів, б’ють виключно по військових цілях.

Нагадаємо, 6 травня ЗСУ вперше застосували Switchblade-300 проти ворога. 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха продемонструвала відео обстрілу ворожих позицій.

Тактичний ударний безпілотний авіаційний комплекс Switchblade розробила американська компанія AeroVironment. Він призначений для ураження противника методом самознищення. Може бути класифікований як «літак-снаряд» чи «дрон-камікадзе» або ж «баражуючий боєприпас».