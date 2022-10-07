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Ракурс
“Військові навчання” армії білорусі продовжено — деталі

«Військові навчання» армії білорусі продовжено — деталі

7 жов 2022, 19:55
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Військові навчання армії білорусі продовжено, як повідомляє «Беларускі Гаюн», щонайменше до 15 жовтня.





Про це свідчить графік проведення навчань на полігонах країни-співучасниці війни проти України.

9 жовтня у білорусі стане вихідним днем для всіх полігонів, а на деяких полігонах 8 жовтня також буде вихідним. Загалом продовження навчань на білоруських полігонах виглядає так:

  • 227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 15 жовтня;

  • полігон «Гозький» 6-ї ОМБР (Гродненський район) — до 14 жовтня;

  • полігон «Брестський» 38-ї ОДШБР (Брестський район) до 15 жовтня;

  • полігон «Осиповичський» 51-ї абр (Осиповичський район) — до 14 жовтня;

  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 14 жовтня;

  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичцький район) — до 14 жовтня;

  • 174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) — до 14 жовтня;

  • Полігон «Лепельський» 19-ї омбр (Лепельський район) — до 15 жовтня.

Військові навчання у білорусі підконтрольний кремлю режим диктатора олександра лукашенка продовжує з 29 квітня. Загальна кількість продовжень становить 24 тижні.

Джерело: Ракурс


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