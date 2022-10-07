Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Военные учения» армии беларуси продлены - подробности

«Военные учения» армии беларуси продлены — подробности

7 окт 2022, 19:55
999

Військові навчання армії білорусі продовжено, як повідомляє «Беларускі Гаюн», щонайменше до 15 жовтня.





Про це свідчить графік проведення навчань на полігонах країни-співучасниці війни проти України.

9 жовтня у білорусі стане вихідним днем для всіх полігонів, а на деяких полігонах 8 жовтня також буде вихідним. Загалом продовження навчань на білоруських полігонах виглядає так:

  • 227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 15 жовтня;

  • полігон «Гозький» 6-ї ОМБР (Гродненський район) — до 14 жовтня;

  • полігон «Брестський» 38-ї ОДШБР (Брестський район) до 15 жовтня;

  • полігон «Осиповичський» 51-ї абр (Осиповичський район) — до 14 жовтня;

  • 212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 14 жовтня;

  • 230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичцький район) — до 14 жовтня;

  • 174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) — до 14 жовтня;

  • Полігон «Лепельський» 19-ї омбр (Лепельський район) — до 15 жовтня.

Військові навчання у білорусі підконтрольний кремлю режим диктатора олександра лукашенка продовжує з 29 квітня. Загальна кількість продовжень становить 24 тижні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров