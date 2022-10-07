«Военные учения» армии беларуси продлены - подробности

https://racurs.ua/n175539-voennye-ucheniya-armii-belarusi-prodleny-podrobnosti.html

Ракурс

Військові навчання армії білорусі продовжено, як повідомляє «Беларускі Гаюн», щонайменше до 15 жовтня.

Про це свідчить графік проведення навчань на полігонах країни-співучасниці війни проти України.

9 жовтня у білорусі стане вихідним днем для всіх полігонів, а на деяких полігонах 8 жовтня також буде вихідним. Загалом продовження навчань на білоруських полігонах виглядає так:

227-й загальновійськовий полігон «Борисівський» (Борисівський район) — до 15 жовтня;

полігон «Гозький» 6-ї ОМБР (Гродненський район) — до 14 жовтня;

полігон «Брестський» 38-ї ОДШБР (Брестський район) до 15 жовтня;

полігон «Осиповичський» 51-ї абр (Осиповичський район) — до 14 жовтня;

212-й авіаційний полігон «Німан» (Новогрудський район) — до 14 жовтня;

230 загальновійськовий полігон «Обуз-Ліснівський» (Барановичцький район) — до 14 жовтня;

174-й навчальний полігон ВПС та військ ППО «Доманова» (Івацевичський район) — до 14 жовтня;

Полігон «Лепельський» 19-ї омбр (Лепельський район) — до 15 жовтня.

Військові навчання у білорусі підконтрольний кремлю режим диктатора олександра лукашенка продовжує з 29 квітня. Загальна кількість продовжень становить 24 тижні.