ВСУ освободили свыше 2,4 тысяч кв км Херсонщины — Офис президента

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Збройні сили України звільнили понад 2,4 тисячі кв. км Херсонської області. Зокрема, у Херсонському районі українським воїнам вдалося деокупувати шість населених пунктів, а у Бериславському — 61.

Від початку війни ЗСУ деокупували понад 2 тис. 400 кв. км української землі на півдні України, — заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на брифінгу 7 жовтня.

Зі слів Тимошенка, в Бериславському районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, також триває евакуація населення.

У селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів, у селах Золота Балка та Гаврилівка Бериславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Зокрема, один мобільний оператор вже розпочав роботу, відновлення роботи інших очікують незабаром.

Тимошенко додав, що у планах на найближчий час — відновлення покриття у населених пунктах Новоолександрівка та Давидів Брід.

Разом з тим, частина критичної інфраструктури, яка постраждала від обстрілів, у багатьох районах відновленню вже не підлягає. Зокрема, така ситуація селищах Архангельське і Високопілля та у селі Осокорівка. Наразі туди передають гуманітарну допомогу та підвозять питну воду.

Від початку деокупації поліція на звільнених територіях Херсонщини вже задокументувала 107 воєнних злочинів. Також триває розмінування території і стабілізаційні заходи.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що ЗСУ з 1 жовтня звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області.