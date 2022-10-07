20 иранских дронов россия завезла в беларусь к границе с Ровенской областью

https://racurs.ua/n175537-20-iranskih-dronov-rossiya-zavezla-v-belarus-k-granice-s-rovenskoy-oblastu.html

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Дрони-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва воєнні злочинці росії завезли до білорусі на аеродром «Лунінець». Йдеться про щонайменше 20 одиниць Shahed-136.

Про це 7 жовтня повідомляє регіональне управління Сил територіальної оборони «Захід».

Аеродром «Лунінець» розташований в Берестейській області за 50 км від кордону з Рівненською областю. Війська росії неодноразово використовували цей аеродром для авіанальотів на Україну.

Не виключено, що вже найближчим часом іранські дрони атакуватимуть західні або центральні регіони України. Тому закликаємо за жодних обставин не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, — попередили в управлінні.

Нагадаємо, білорусь допомагає росії у війні проти України, не лише надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами (понад 10 тисяч тонн).

4 жовтня лукашенко вперше визнав участь білорусі у війні в Україні, проте заявив, що «ми нікого не вбиваємо».