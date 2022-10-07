На фоне атак дронов-камикадзе Иран заявил, что не отправлял никакого оружия рф

https://racurs.ua/n175534-na-fone-atak-dronov-kamikadze-iran-zayavil-chto-ne-otpravlyal-nikakogo-orujiya-rf.html

Ракурс

На тлі останніх атак дронів-камікадзе Shahed-136 офіційний Тегеран продовжує стверджувати, що не відправляв жодної зброї росії. Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амірабдоллахян заперечив військову допомогу Ірана москві.

Про це пише Tasnim News Agency.

Під час переговорів зі своїм фінським колегою, Амірабдоллахян заявив, що Іран зберігає нейтралітет щодо росії та України, оскільки «вирішення кризи є політичним».

Ми ніколи не відправляли і не будемо відправляти жодної зброї до росії для використання у війні проти України, оскільки вважаємо, що вирішення цієї кризи є політичним, і надання будь-якої збройної підтримки обом сторонам відкладає шанс на мир, — заявив міністр.

Нагадаємо, 6 жовтня захисники України за п’ять годин збили чотири іранських дрони. Ще перед цим ППО «приземлила» дев’ять безпілотників.